«Единственный человек в мире». Только Эрдоган может убедить Путина возобновить зерновое соглашение — Кулеба 11 августа, 09:55 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет лучшие шансы убедить российского диктатора Владимира Путина возобновить зерновое соглашение.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

«Думаю, не будет преувеличением сказать, что президент Эрдоган, пожалуй, единственный человек в мире, который может убедить президента Путина вернуться к Черноморской зерновой инициативе», — сказал он.

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Ранее Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Министры обсудили Черноморскую зерновую инициативу.

Кулеба отметил вредное влияние выхода России из зерновой сделки на африканские страны и глобальную продовольственную безопасность.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

21 июля Эрдоган сообщал о намерении обсудить с Путиным вопрос возвращения РФ к зерновой сделке.

2 августа Путин после разговора с Эрдоганом согласился посетить Турцию.