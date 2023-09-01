Только единицы в Кремле выступают за продолжение войны против Украины — Буданов 1 сентября, 20:27 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным украинской разведки, среди тех, кто реально в Кремле принимает решение, только единицы выступают за войну против Украины.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Среди тех, кто там реально принимает решения, выступает за войну в прямом смысле, остались единицы. Все понимают, что это крах, и чем быстрее это закончить, тем лучше», — сказал он.

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Также, по словам Буданова, бунт и убийство главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина не идут в «плюс» руководству РФ.

Он отметил, что позиции российского диктатора Владимира Путина также не усилило и то, что у РФ убрали с должностей генералов, которые говорили о реальной ситуации на фронте.

«Можно только аплодировать. Для нас это прекрасно», — заявил глава ГУР.