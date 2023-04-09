Из-за масштабного пожара на складах токсический дым окутал Гамбург. Власти предупреждают о чрезвычайной опасности

9 апреля, 15:56
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На месте стоянки протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости (Фото:REUTERS/Lutz Faupel)

На месте стоянки протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости (Фото:REUTERS/Lutz Faupel)

В немецком Гамбурге в районе Ротенбургсорт вспыхнул пожар на территории двух складов. Власти классифицировали ситуацию как «чрезвычайную опасность» и предупредили о выбросе химических компонентов.

Об этом сообщают DW и Spiegel.

Согласно официальному предупреждению, разосланному в воскресенье, 9 апреля, жители Ротенбургсорта могут «пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе». Пожар и задымление власти квалифицировали как «чрезвычайную опасность».

Видео дня

Пожарные не уточняют, как мог произойти такой большой пожар или что находится на горящих складах. Однако, по данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости.

REUTERS/Lutz Faupel
Фото: REUTERS/Lutz Faupel

Пожар затронул и железнодорожное движение. Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за ЧП приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном. Работа местного транспорта также ограничена в связи с операцией по тушению.

В Сети публикуют видео с места масштабного пожара.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1645051532231032833?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

Полиция Гамбурга заявила, что были эвакуированы около 140 человек, сообщает Reuters. Они отмечают, что пока невозможно спрогнозировать, как будут развиваться события и не потребуется ли принимать дополнительные меры.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Гамбург Пожар Взрыв

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