Из-за масштабного пожара на складах токсический дым окутал Гамбург. Власти предупреждают о чрезвычайной опасности 9 апреля, 15:56 На месте стоянки протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости (Фото:REUTERS/Lutz Faupel)

В немецком Гамбурге в районе Ротенбургсорт вспыхнул пожар на территории двух складов. Власти классифицировали ситуацию как «чрезвычайную опасность» и предупредили о выбросе химических компонентов.

Об этом сообщают DW и Spiegel.

Согласно официальному предупреждению, разосланному в воскресенье, 9 апреля, жители Ротенбургсорта могут «пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе». Пожар и задымление власти квалифицировали как «чрезвычайную опасность».

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Пожарные не уточняют, как мог произойти такой большой пожар или что находится на горящих складах. Однако, по данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости.

Фото: REUTERS/Lutz Faupel

Пожар затронул и железнодорожное движение. Компания Deutsche Bahn объявила, что из-за ЧП приостановлено движение по железнодорожным путям между Гамбургом и Бюхеном. Работа местного транспорта также ограничена в связи с операцией по тушению.

В Сети публикуют видео с места масштабного пожара.

Полиция Гамбурга заявила, что были эвакуированы около 140 человек, сообщает Reuters. Они отмечают, что пока невозможно спрогнозировать, как будут развиваться события и не потребуется ли принимать дополнительные меры.