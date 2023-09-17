Россия создает дополнительную линию обороны вокруг Токмака — британская разведка

17 сентября, 11:40
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Российские оккупанты усиливают оборону вокруг Токмака (Фото:zprz.city)

Российские оккупанты усиливают оборону вокруг Токмака (Фото:zprz.city)

В течение последних дней российские войска, вероятно, усилили свою оборону вокруг оккупированного города Токмак Запорожской области, который располагается примерно в 16 км от нынешней линии фронта.

Об этом говорится в свежей сводке британской разведки.

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Россияне, вероятно, разворачивают дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа «еж» и копают новые траншеи в этом районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

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«Токмак готовится стать опорой второй магистральной линии обороны России», — считают в британской разведке.

Там отмечают, что усиление обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России относительно тактического прорыва Украины на первую главную оборонительную линию на севере Запорожской области.

В августе украинским силам удалось прорвать первую линию обороны россиян, которая состояла из минных полей, противотанковых траншей и так называемых зубов дракона (бетонных заграждений). В США отмечали, что на ее подготовку россияне потратили много месяцев. В США также констатировали, что контрнаступление Украины идет кроваво и медленно.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Великобритания Российские войска Запорожская область Оборона Войска РФ Армия России Юг Украины Российская армия Линия обороны Контрнаступление Война России против Украины Токмак

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