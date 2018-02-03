Токио поддерживает новую ядерную доктрину США - МИД Японии

Токио поддерживает новую ядерную доктрину США, сообщил глава японского МИД Таро Коно, передает пресс-служба ведомства.

"Япония высоко ценит последнюю ядерную доктрину, в которой четко обозначена решимость США обеспечить эффективность их возможностей сдерживания, а также их приверженность обеспечить своих союзников, включая Японию, расширенным потенциалом сдерживания на фоне ситуации с международной безопасностью, которая стремительно ухудшилась с момента публикации предыдущей доктрины в 2010 году в частности, в связи с продолжающимся развитием ядерной и ракетной программы КНДР", - говорится в заявлении.

Коно также подчеркнул, что "Япония разделяет с США схожее понимание столь суровой ситуации с безопасностью".

"Япония усилит потенциал сдерживания в рамках японо-американского альянса путем тесных консультаций по вопросу расширенного сдерживания, в том числе ядерного сдерживания… Япония, являясь ведущей страной в деле полной ликвидации ядерного оружия, продолжит тесно взаимодействовать с США с целью продвижения реалистичных и реальных мер ядерного разоружения при надлежащем рассмотрении реальных угроз безопасности", - добавил он.

Напомним, 2 февраля, администрация Трампа представила обновленную ядерную доктрину.

По словам Трампа, она направлена на снижение риска применения ядерного оружия.