Токаев заявил Путину, что Казахстан не будет признавать «ЛДНР» 17 июня, 19:27 Цей матеріал також доступний українською Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не будет признавать «ЛДНР», как это ранее сделала Россия.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме вместе с российским диктатором Владимиром Путиным, Токаев добавил, что принципы территориальной целостности государства и права нации на самоопределение в уставе ООН «пришли в противоречие друг с другом».

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«Если право на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500 или 600 государств», — сказал он.

Токаев также напомнил, что Казахстан не признает Косово, Южную Осетию, Абхазию, Тайвань и другие частично признанные государства.

«По всей видимости, этот принцип будет применен и по отношению к квазигосударственным территориям, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк», — подытожил казахстанский президент.

21 февраля Путин признал «независимость» и «суверенитет» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это стало одной из причин полномасштабного вторжения России в Украину.

Первоначально целью захватнической войны против Украины Путин объявил необходимость «демилитаризации» и «денацификации» Украины. На самом же деле российские войска разрушают гражданскую инфраструктуру в Украине, убивают мирное население и депортируют из Украины жителей временно захваченных территорий.

Планы Путина захватить Украину провалились, а российская армия понесла огромные потери. Западные эксперты считают, что Россия на нынешнем этапе отложит планы по захвату всей Украины и переориентируется на попытки захвата Луганской и Донецкой областей в пределах административных границ для дальнейшего присоединения этих территорий к России.

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