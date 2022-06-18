«Токаев будет поддерживать Путина». Зачем президент Казахстана сказал в глаза диктатору, что не признает «Л/ДНР» — журналист 18 июня, 16:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Руководитель оппозиционного интернет-медиа БАСЕ Айдос Садыков объяснил в эфире Радио НВ, почему Украине не стоит оптимистично воспринимать слова президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева о том, что он не признает псевдореспублики в Донбассе.

«Токаев на деле помогает Путину. Но он хотел показать, что Казахстан — независимое государство, что он - независимый политик, и высказался по поводу "ДНР" и "ЛНР"», — убежден Садыков.

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Журналист сообщил, что президент Казахстана помогает обходить санкции, наложенные на Россию за развязанную войну в Украине:

«Помогает российским компаниям, банкам обходить санкции. Дает приют в Казахстане беглым российским бизнесменам, которые в Казахстане открывают свой бизнес, чтобы обходить санкции».

Также Садыков отметил, что Казахстан будет поддерживать Россию и дальше, в том числе и в военном сегменте:

«Токаев однозначно сказал, что Казахстан поддерживает и однозначно будет состоять в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе — в блоках, которые создал Путин. То есть, в военном и экономическом отношении он будет поддерживать Путина.<...> И будет расширять сотрудничество с Россией».

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 17 июня заявил, что его страна не будет признавать "ЛДНР", выступая на Петербургском международном экономическом форуме рядом с российским диктатором Владимиром Путиным.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал поступок, сказав: «Ни одна страна СНГ/ОДКБ не хочет участвовать в российских преступлениях. Единственным союзником Кремля на политической карте осталась Сирия. Путин хотел сделать из России могущественную страну, а сделал нерукоподаваемого изгоя».

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