Президент Казахстана предложил Путину заморозить войну против Украины при содействии мировых держав

25 июля, 16:05
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Президент Казахстана заявил, что продолжение войны будет на руку противникам России (Фото: Sputnik/Alexei Nikolskyi/Pool via REUTERS)

Президент Казахстана заявил, что продолжение войны будет на руку противникам России (Фото: Sputnik/Alexei Nikolskyi/Pool via REUTERS)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что войну России против Украины необходимо как можно скорее прекратить.

Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 25 июля.

По словам Токаева, природа этого конфликта не вполне понятна многим, в том числе и Казахстану. Он сравнил ситуацию с конфликтом между Азербайджаном и Арменией, суть и истоки которого, по его словам, были совершенно ясны и уходили вглубь истории, тогда как эту войну понять гораздо сложнее.

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Токаев предложил Путину заморозить войну при содействии мировых держав.

«Всё это нужно прекращать, обратное — на руку противникам РФ», — заявил президент Казахстана. Он также назвал Россию «великой державой».

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Кроме того, Токаев заявил Путину, что тот продемонстрировал максимум политической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске, и предложил вернуться к стамбульскому формату переговоров. Путин, в свою очередь, пообещал проинформировать Токаева о ходе дел на украинском направлении.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Владимир Путин Казахстан Война России против Украины Касым-Жомарт Токаев

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