Токаев на саммите ОДКБ призвал искать «формулу мира» между Украиной и Россией

23 ноября, 20:50
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 23 ноября, заявил, что пора начать поиски "формулы мира" в Украине после полномасштабного вторжения России.

Как сообщает пресс-служба Токаева, он участвует в сессии «совета коллективной безопасности» ОДКБ в Ереване, где в том числе присутствует российский диктатор Владимир Путин.

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«Что касается Украины, считаю, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия», — утверждает Токаев.

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По мнению президента Казахстана, после переговоров в Стамбуле соглашение «было подорвано в силу разных причин». Токаев также повторил фейк российской пропаганды о «братских» народах Украины и страны-агрессора.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана.

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Ранее Зеленский озвучил десять пунктов украинской формулы мира, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с украинской территории, трибунал для всех виновных в агрессии и компенсацию ущерба.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Позже Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога со страной-агрессором, если россияне отступят с захваченных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Казахстан Украина ОДКБ Касым-Жомарт Токаев Война России против Украины

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