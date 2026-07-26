В МИД Украины дали оценку предложению Токаева Путину остановить войну

Токаев призвал Путина остановить войну, но в Кремле заявили, что это невозможно (Фото: Sputnik/Alexei Nikolskyi/Pool via REUTERS)

В сообщении Сибиги в X сказано, что Украина ценит его слова Путину о том, что пора остановить войну. И.о. министра назвал это реалистичным, своевременным и мудрым посланием.

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«Украина предложила остановить войну на существующих линиях фронта и перейти к дипломатическим переговорам, однако Кремль по-прежнему отвергает этот очевидный путь к миру. Пресс-секретарь Путина уже отверг и предложение президента Казахстана», — отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что страна-агрессор должна чувствовать больше давления, чтобы согласиться на реалистичные мирные предложения.

25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске заявил, что войну России против Украины необходимо как можно скорее прекратить. Он предложил Путину заморозить войну при содействии мировых держав.

Путин публично не стал отвечать Токаеву, но позже кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что тот «подробно рассказал ему [Токаеву] все о специальной военной операции» и заявил, что «заморозка невозможна», поскольку страна-агрессор должна «достичь своих целей».

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Путин, вероятно, использовал встречу с Токаевым, чтобы оправдать свой отказ заморозить линию фронта в Украине и решение продолжать войну.