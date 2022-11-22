Провели телефонный разговор. Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана 22 ноября, 17:09 Владимир Зеленский (Фото:https://www.facebook.com/zelenskiy.official)

Во вторник, 22 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касим-Жомарт Токаева с победой на выборах президента Казахстана.

«Приветствовал президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах», — говорится в заявлении Зеленского в Twitter.

Глава государства заявил, что выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

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«Поблагодарил за гуманитарную помощь от Казахстана», — написал он.

Нынешний президент Казахстана Касим Жомарт Токаев официально победил на выборах и идет на второй президентский срок.

Они не отличаются от предыдущих, Токаева поддержал 81,3% избирателей. 5,8% проголосовали против всех. Остальные кандидаты набрали не более 3% голосов.