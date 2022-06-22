Публичный демарш Токаева. Бывший вице-премьер РФ «расшифровал» резкое послание Путину от президента Казахстана в Петербурге 22 июня, 17:05 Цей матеріал також доступний українською Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Такое мнение в интервью НВ выразил Альфред Кох, бывший заместитель главы правительства РФ, который с 2015 года постоянно живет в Германии.

Кох напомнил, что на ПМЭФ в Санкт-Петербурге другие немногочиленные лидеры стран выступили онлайн, включая президент Египта и лидера Китая Си Цзиньпина. Он также отметил, что Токаев, сидя рядом с Путиным, сделал не только резкое заявление о непризнании «Л/ДНР», но и «много чего еще сказал». «Он сказал, что не верит, что вообще возможно импортозамещение, что сегодня можно построить здоровую экономику на принципах автаркии. Это более глубокий месседж», — полагает экс-замглавы правительства РФ.

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«Видимо, все дело в том, что за Токаевым стоит огромная сила — Китай. Китай считает, что Казахстан — это уже сфера его влияния. И Казахстан с этим, при определенных условиях, склонен согласится. Во всяком случае Казахстан не готов класть все яйца в одну корзину и быть младшим партнером Путина. Жизнь показывает, что это бесперспективный путь. И Беларусь тому пример», — подчеркивает Кох, напоминая, что Казахстан с Китаем развивают «уже много больших проектов и по добыче газа и нефти, и по развитию инфраструктуры».

Поэтому, считает бывший российский политик, Токаев говорил «не только от своего имени, но и от лица Си Цзиньпина».

«И Путин понимал, что это так и есть. И Токаев ему сказал следующее: «Я приехал лично, чтобы сказать прямо и честно, и не создавать у Вас, Владимир Владимирович, ненужных иллюзий: во-первых, «ЛНР-ДНР» мы не признаем, а во-вторых, санкции соблюдать будем», — пояснил Кох.

Он также допустил, что Си Цзиньпин мог предварительно договориться с Токаевым, который свободно говорит по-китайски, и прийти к выводу, «что в нынешней ситуации слишком много чести ехать ему [лидеру КНР] к Путину на форум». «Поэтому и решили, что поедет один Токаев. Единственный, кстати, из всех глав государств, который приехал лично. И это тоже был знак того, что он не только от себя приехал, но и от «коллектива товарищей», — заключил Кох.

Он убежден, что Си Цзиньпин принял решение о том, что «не будет ругаться с Западом ради Путина и не будет обходить санкции, не будет поставлять Путину оружие». «У Китая 70% ВВП создается за счет торговли с Западом. Зачем ему с ним ругаться? А нефть и газ можно взять где угодно. Путин никакой не монополист. Газ можно взять в Бирме, в Туркмении. Нефть — у арабов. Да в той м же Казахстане. Даже у России — но с дисконтом», — отметил Кох.

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