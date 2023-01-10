Глава оборонного комитета Палаты общин Британии выступил за поставку танков Украине 10 января, 18:24 Танк Challenger 2 (Фото:via Wikipedia)

Глава оборонного комитета Палаты общин Британии Тобиас Эллвуд поддержал идею по отправке основных боевых танков в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

Он подчеркнул, что война России против Украины — это, в частности, и война Великобритании.

«Это наша война, но мы оставили воевать украинцев», — заявил Эллвуд.

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По его словам, дело не только в морали. Россия продолжает противостоять всему Западу, поэтому он приветствует тот факт, что Британия сейчас думает об отправке основных боевых танков.

«Это показывает, насколько далеко мы зашли в нашей готовности смотреть Путину в глаза и не пугаться его риторики, и мы наконец-то присылаем это крайне необходимое серьезное оборудование Украине», — добавил Эллвуд.

Также он заявил, что Западу необходимо иметь больше уверенности в себе, чтобы противостоять российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, Запад должен принять смелые стратегические решения, чтобы поддержать Украину, а не «нерешительно пробираться вперед».

Эллвуд предложил создать оружейный завод, например, в восточной Польше. Там Украина могла бы закупать собственное оборудование.

10 января пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что правительство Великобритании пока не приняло окончательного решения по поводу поставок ВСУ танков Challenger 2.

О том, что британские власти рассматривают возможность поставки ВСУ Challenger 2, сообщил накануне со ссылкой на свои источники телеканал Sky News.

Это произошло на фоне информации о решении Франции передать Украине колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.

В свою очередь Польша объявила о готовности поставить «символическое» количество немецких Leopard 2.

Кроме того, по итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.

