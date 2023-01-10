Глава оборонного комитета Палаты общин Британии выступил за поставку танков Украине
Танк Challenger 2 (Фото:via Wikipedia)
Глава оборонного комитета Палаты общин Британии Тобиас Эллвуд поддержал идею по отправке основных боевых танков в Украину.
Об этом сообщает The Guardian.
Он подчеркнул, что война России против Украины — это, в частности, и война Великобритании.
«Это наша война, но мы оставили воевать украинцев», — заявил Эллвуд.
По его словам, дело не только в морали. Россия продолжает противостоять всему Западу, поэтому он приветствует тот факт, что Британия сейчас думает об отправке основных боевых танков.
«Это показывает, насколько далеко мы зашли в нашей готовности смотреть Путину в глаза и не пугаться его риторики, и мы наконец-то присылаем это крайне необходимое серьезное оборудование Украине», — добавил Эллвуд.
Также он заявил, что Западу необходимо иметь больше уверенности в себе, чтобы противостоять российскому диктатору Владимиру Путину. По его словам, Запад должен принять смелые стратегические решения, чтобы поддержать Украину, а не «нерешительно пробираться вперед».
Эллвуд предложил создать оружейный завод, например, в восточной Польше. Там Украина могла бы закупать собственное оборудование.
10 января пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака заявил, что правительство Великобритании пока не приняло окончательного решения по поводу поставок ВСУ танков Challenger 2.
О том, что британские власти рассматривают возможность поставки ВСУ Challenger 2, сообщил накануне со ссылкой на свои источники телеканал Sky News.
Это произошло на фоне информации о решении Франции передать Украине колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.
В свою очередь Польша объявила о готовности поставить «символическое» количество немецких Leopard 2.
Кроме того, по итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.