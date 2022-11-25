Британская разведка озвучила типичные проблемы мобилизованных из РФ 25 ноября, 11:00 Мобилизованные россияне на фронте в Украине сталкиваются с проблемами, рассказали в британской разведке (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, мобилизованные россияне на фронте в Украине сталкиваются с проблемами.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что многие мобилизованные сталкиваются с путаницей относительно соответствия требованиям службы, недостаточной подготовкой и личным снаряжением, а также обязательством выполнять утомительные боевые задания.

Видео дня

Также мобилизованных россиян отправляют служить с серьезными хроническими заболеваниями.

«Мобилизированные резервисты, скорее всего, понесли очень большие потери после того, как им поручили копать гигантскую систему траншей под артобстрелами в районе Сватово», — говорится в сообщении.

В Донецкой области много мобилизованных россиян погибло в лобовых атаках на хорошо подготовленные украинские оборонительные рубежи вокруг города Бахмут.

«Кремль, вероятно, будет обеспокоен тем, что все большее число семей резервистов готовы рискнуть арестом, протестуя против условий, в которых служат их родственники», — добавили в разведке.

Представители российских властей, включая министра обороны Сергея Шойгу и кремлевского диктатора Владимира Путина, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию призваны 300 тысяч человек и новых призывов не будет. Однако указ о мобилизации не отменен.

