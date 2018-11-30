"Типичное поведение России": премьер Британии прокомментировала Керченский кризис

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что России следует освободить украинских моряков и суда ВМС Украины, которые были захвачены ФСБ в Керченском проливе 25 ноября.
Она назвала позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе "типичной моделью поведения России" и призвала к деэскалации, сообщает DW.
Она подчеркнула, что Лондон "всегда находился в авангарде ЕС, призывая к санкциям в отношении России в связи с ее поведением".
По ее словам, Великобритания продолжит добиваться соответствующих санкций в отношении Москвы.
Смотрите также
Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.
Смотрите также
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
Смотрите также
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования