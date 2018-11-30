"Типичное поведение России": премьер Британии прокомментировала Керченский кризис

Мэй назвала позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе "типичной моделью поведения России"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что России следует освободить украинских моряков и суда ВМС Украины, которые были захвачены ФСБ в Керченском проливе 25 ноября.

Она назвала позицию Москвы по инциденту в Керченском проливе "типичной моделью поведения России" и призвала к деэскалации, сообщает DW.

Она подчеркнула, что Лондон "всегда находился в авангарде ЕС, призывая к санкциям в отношении России в связи с ее поведением".

По ее словам, Великобритания продолжит добиваться соответствующих санкций в отношении Москвы.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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Военное положение: текст документа

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