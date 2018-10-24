24 октября 2018, среда

"Типичное поведение Москвы". Столтенберг выразил обеспокоенность действиями России в Азовском море

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Столтенберг выступил за свободу судоходства в Азовском море

Столтенберг выступил за свободу судоходства в Азовском море

Москва демонстрирует свое "типичное поведение" действиями в Азовском море, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Генсек Альянса выразил обеспокоенность ситуацией в регионе.

"Этот вопрос также важен для кораблей НАТО и для торговли между союзниками НАТО и Украиной... Это подчеркивает важность выполнения международных обязательств Россией, включая обеспечение свободы судоходства в Азовском море", - сказал он.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая свободу судоходства.

Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

Смотрите также

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове