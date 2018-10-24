"Типичное поведение Москвы". Столтенберг выразил обеспокоенность действиями России в Азовском море

Москва демонстрирует свое "типичное поведение" действиями в Азовском море, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Европейская правда.
Генсек Альянса выразил обеспокоенность ситуацией в регионе.
"Этот вопрос также важен для кораблей НАТО и для торговли между союзниками НАТО и Украиной... Это подчеркивает важность выполнения международных обязательств Россией, включая обеспечение свободы судоходства в Азовском море", - сказал он.
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая свободу судоходства.
Напомним, с апреля 2018 года Россия начала устраивать провокации в Азовском море, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя во время их прохода через Керченский пролив.
При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.
В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.
Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.
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