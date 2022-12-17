Бизнесмены, олигархи, обычные россияне видели в нем царя, а он просто сумасшедший — российский олигарх Тиньков о Путине 17 декабря, 20:04 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский миллиардер Олег Тиньков считает диктатора РФ Владимира Путина сумасшедшим, который поверил в то, что он супергений.

«Если все вокруг вас в течение 22 лет твердят вам, что вы супергений, то вы начнете верить, что это так и есть. Российские бизнесмены, российские чиновники, российский народ — они видели в нем царя. Он просто сошел с ума», — сказал Тиньков в комментарии NYT.

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Россиянин убежден, что Путину удавалось «медленно переиграть всех», потому что у него было неограниченное время. Он добавил, что диктатор потратил десятилетия, подчиняя себе российскую элиту.

«Он до сих пор ведет себя на этой войне так, как будто у него есть неограниченное количество времени — как будто он планирует жить 200 лет», — добавил Тиньков

По данным издания, Путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 000 российских военнослужащих, что примерно в три раза превышает его возможные потери на данный момент.