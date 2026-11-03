Американский историк, заведующий кафедрой новой истории Европы в школе Мунка Университета Торонто, Тимоти Снайдер в интервью NV заявил, что россияне все ближе к готовности заключить мир с Украиной, но два фактора способствуют тому, что они предпочитают продолжать войну.

«Вы действительно причиняете россиянам боль. И для них нехорошо, что им, в конце концов, придется мобилизоваться и забирать молодых мужчин с улиц. Это риск для них, и я думаю, что они осознают этот риск. Я считаю, что они постепенно приближаются к готовности заключить соглашение с вами. Однако две вещи замедляют этот процесс», — сказал Снайдер в интервью NV.

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Он объяснил, что россиян «соблазняет зима» — они хотят проверить, насколько смогут усложнить жизнь украинцам зимой.

«А еще, конечно, их соблазняет Трамп. Если бы у американцев была хоть какая-то политика ограничения в отношении России, то ощущение, что продолжение войны имеет смысл, вряд ли было бы для Путина и его круга таким убедительным уже сейчас. Но пока американцы периодически продолжают подбадривать россиян, то, по моему мнению, более вероятно, что они будут нацелены на весну и будут считать, что весной 2027 года будут иметь лучше условия, чем осенью 2026-го», — добавил историк.

31 октября журналист Радио Свобода Алекс Рауфоглу, ссылаясь на европейских дипломатов, сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио не верит, что российский диктатор Владимир Путин согласится на какое-либо соглашение по Украине до весны 2027 года.

Согласно сообщению, администрация президента США Дональда Трампа публично приглашает Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, однако в последние два дня Рубио в частных беседах с западными дипломатами выражает сомнение в том, что диктатор приедет.