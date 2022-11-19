Из-за курса истории Украины. Американский историк Тимоти Снайдер прокомментировал повторное введение против него российских санкций 19 ноября, 07:51 Тимоти Снайдер считает повторные санкции против себя частью попыток России «утопить» украинскую культуру (Фото:НВ)

Американский историк Тимоти Снайдер прокомментировал повторное введение против него российских санкций, которые он связывает со своим открытым курсом истории Украины.

Как пишет Снайдер в своей колонке для НВ, после первого введения санкций против него он никак не отреагировал, «поскольку признал все это скучным и грустным».

Однако, по его мнению, повторное введение против него санкций за курс истории Украины, собиравший миллионы пересмотров, «является небольшим напоминанием о том, как власти Москвы и Санкт-Петербурга относились к украинской культуре в течение последней четверти тысячелетия».

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«Это как будто кто-то пытается утопить миллионы, а я сижу в безопасности на берегу и чувствую только брызги соленой воды у себя на щеке. Это дает мне право лишь указать на море, настоящее преступление. Путин объявил об этом вторжении, руководствуясь тем, что украинской нации не существует, а план состоит в том, чтобы физически уничтожить украинскую элиту. Украинское сопротивление сделало эту цель недостижимой, но намерение остается, о чем ежедневно заявляет российское государственное телевидение», — отметил историк.

Снайдер подчеркнул, что пока он преподает в Йеле, украинские историки сражаются на передовой.

«Люди, которые представляют украинскую культуру, рискуют, пытаясь ее защитить. С украинской стороны участие в войне носит общий характер: и это означает, что украинская культура несет личные потери. В боях погибли десятки украинских журналистов. Историки, художники, спортсмены, танцоры, музыканты и другие рискуют, потому что знают, что у них есть что защищать», — говорится в его колонке.

Историк обратил внимание на то, что с российской стороны все иначе — российские деятели культуры призывают поддержать войну, но никто из сторонников войны на самом деле не хочет воевать.

Кроме того, Снайдер напомнил, что в начале войны российские деятели культуры массово протестовали: «Как они, по-видимому, поняли, миссия российской „цивилизации, как ее определяет Путин“ сугубо негативная, сводится к уничтожению чего-либо другого».

Он напомнил, что Россия пытается уничтожить украинскую культуру на протяжении не одного поколения и украинцы это остро ощущают, приведя пример Расстрелянного возрождения.

«В пресловутом имперском циркуляре 1860-х гг. провозглашалось, что украинский язык „не существовал, не существует и не может существовать“ — странная позиция, потому что если бы его не существовало и не могло существовать, то не было бы причины его запрещать. Оксюморон отражает сегодняшнее чувство Путина: украинской культуры нет; то, что кажется украинским, на самом деле русское, а если украинцам это непонятно, то нужно применять насилие», — рассказывает историк о противоречивой логике России в отношении Украины.

Снайдер также объяснил, что в Советском Союзе 1970-х украинскую культуру пытались «свести к своеобразному народному фольклору».

«Идея заключалась в том, что „ненормально“ уделять много внимания чему-то, кроме личного удобства и технической эффективности, что видно в сегодняшнем официальном отношении России к Украине. Российская медийная элита представляет культуру как некий вакуум: никаких фактов, никаких ценностей, только игра власти и денег, в которой разум считается лишь инструментом манипуляции, а тот, кто этого не осознает, совсем не умен. Как только русская культура была определена как постмодернистское саморазрушение, существование украинской культуры стало еще более тревожным. Дело не только в том, что Украина была другой: она служила напоминанием о том, что культура может быть чем-то большим, чем пируэт самосохранения. Когда российские пропагандисты называют Россию "нормальной", а Украину "ненормальной", это то, что они подразумевают», - считает он.

Историк отмечает, что поэтому россиянам в СМИ трудно объяснить идею украинского сопротивления.

«У них отсутствует представление о людях с самосознанием. Они считают себя умными победителями, а русский народ – управляемыми дураками. Они не могут представить защиту морали своей нации своими физическими телами, потому не могут приписать такую мотивацию и украинцам», — объясняет он.

Поэтому, по мнению Снайдера, российские политики и пропагандисты ищут силу украинского сопротивления за пределами Украины и «за пределами реальности: в заговорах нацистов, евреев, геев и сатанистов».

По его словам, в этих случаях «имеется в виду что-то вроде „не русские“ или „наш избранный враг“». Историк добавил, что идея о том, что политика начинается с произвольного выбора врага, как раз и есть нацистская идея.

«Украинского президента-еврея называют „маленьким дьяволом“, частью большего сатанинского сговора. Это не только утверждает фашистские рамки и отрицает собственную человечность и свободу действий Владимира Зеленского, но также изображает россиян как невинных жертв, которым суждено было хранить божественное провидение. Если они сатанисты, то мы, что бы мы ни делали, сколько бы пыточных ни использовали, сколько бы массовых могил ни копали, должны быть на стороне святости и абсолютного добра. Об этом изо дня в день говорит миллионам своих зрителей главный пропагандист Москвы Владимир Соловьев», – пытается объяснить историк логику российской пропаганды.

Он также отмечает, что в противопоставлении себя врагам русский фашизм уклоняется от ответа на вопрос, кто такие «мы» на самом деле.

«Главным достижением России в этой войне стало похищение сотен тысяч украинских женщин и детей и их размещение по территории Российской Федерации с явной целью получить больше россиян в будущем. В этом акте геноцида культура сводится к биологии, насильственному физическому контролю над матками и младенцами. Но что это значит быть россиянином и почему это привлекательно? Кажется, никто не знает: разве что опять же в отрицательном понимании: в России слишком много небелых. Не случайно именно коренные народы, населяющие Российскую Федерацию, отправляются воевать и умирать в Украине», — пишет Снайдер.

Также он упоминает о похищении россиянами во время отступления из Херсона предметов культуры и файлов из областных архивов.

«Санкции против меня за то, что я преподаю, не замедлят распространение знаний об истории Украины. По крайней мере, это, скорее всего, ускорит процесс. Я стою на краю украинской культуры, учусь у украинцев, учу тому, что умею. Попытка утопить ужасная и жестокая, но она не удалась. День за днем ​​украинская культура все больше проявляет себя, а русская культура отходит. Чем быстрее и решительнее Россия проиграет эту войну, тем лучше будет для российского будущего», — резюмирует Снайдер.