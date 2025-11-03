«Все эти рассказы о Новгороде как начале российской государственности или другие, что рассказывает Путин, абсурдны и неправдивы. Но кроме того, что это неправда, есть более глубокая проблема, она в том, что нельзя просто выбрать момент в истории и сказать: „Поскольку это произошло тогда, я теперь имею силу и аргумент завоевать мир“. Тогда это тоталитарный импульс, а не история», — заявил Снайдер в интервью NV.

Он отметил. что история — не соревнование, кто старше, а «накопление факторов».

«История, которую рассказывает Путин, — не о знании прошлого, а о том, что существует единственная линия, которую он может провести от настоящего к прошлому, а затем обратно к настоящему. История так не работает. Украинцы знают, что история предполагает борьбу и поворотные моменты. Когда вы это понимаете, то понимаете и то, что возможны разные способы быть человеком, и это хороший урок. И это вовсе не о том, что ты являешься нацией, потому что так сказал диктатор, который определяет прошлое», — объяснил историк.

Снайдер также высказал мнение, что главный урок истории — это свобода, и «чем больше ты знаешь, тем больше понимаешь, что люди могут жить по-разному».

«И чем больше ты знаешь о прошлом, тем лучше ты можешь защитить себя от авторитарных режимов других стран, а также авторитаризма своей собственной страны. По моему мнению, существует глубокая связь между суверенитетом и представлением о том, кто ты есть. История не рассказывает тебе, кто ты есть, но она дает тебе основу для размышлений», — добавил историк.

В мае 2025 года старший корреспондент Time Саймон Шустер заявил, что российский диктатор Путин мог пользоваться неосведомленностью президента США Дональда Трампа относительно истории Украины и войны. По словам Шустера, одна из любимых переговорных тактик Путина — ошеломить собеседника потоком «исторических теорий и отборных фактов». Украинские чиновники с европейскими коллегами пытались подготовить Трампа и озвучивали свои взгляды на сложность войны и ее историю, но часто «натыкались на стену невежества» в вопросе Украины внутри администрации президента США.