Time выяснило личность экс-сотрудника ГРУ, который был посредником между Дерипаской и Манафортом Сегодня, 12:37 297 Цей матеріал також доступний українською Манафорт задолжал Дерипаске 19 млн долларов

Экс-офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, предположительно был посредником между руководителем предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским олигархом Олегом Дерипаской.

Об этом в своем расследовании сообщает Time.

По информации издания, во время президентской кампании 2016 года Бояркин взаимодействовал с Манафортом от имени Дерипаски. Осенью 2018 года Бояркин дал интервью, в котором подтвердил эту информацию. Экс-разведчик сообщил, что Манафорт был должен им большую сумму денег и "предлагал способы их вернуть".

Отмечается, что к началу президентской гонки Манафорт имел многомиллионные долги из-за покупки роскошной недвижимости, одежды, автомобилей и антиквариата. Как отмечается в судебных материалах по делу Манафорта, политтехнолог также оказался в большом долгу перед Дерипаской из-за неудачных сделок, в том числе в Украине. Бояркин попытался надавить на Манафорта, однако он и его партнер "просто исчезли" с $19 млн, принадлежащими Дерипаске.

Как утверждает Time, в апреле 2016 года Манафорт стал бесплатно поддерживать президентскую кампанию Трампа как советник и всю информацию, которую он получал, политтехнолог передавал "своему давнему покровителю" в Москве.

Сообщается также, что Манафорт и Бояркин познакомились еще в 2006 году, когда они оба, якобы по просьбе Дерипаски, участвовали в финансировании некой партии в Черногории, куда российский олигарх вложил крупную сумму денег и получил контроль над крупнейшим алюминиевым заводом.

Ранее сообщалось, что Минфин США решил снять санкции с компаний Дерипаски.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. В санкционный список Минфина США попали три компании российского олигарха Олега Дерипаски – Базовый элемент (Basic Element Limited), En+ Group и Русал. Санкции были усилены из-за продолжающейся агрессии против Украины, а также из-за вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.