ЕС ввел санкции против Тимати, директора Эрмитажа и российских нефтяных компаний

В рамках 20-го пакета санкций против России Евросоюз включил в список директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексея Ртищева, рэпера Тимати, а также других физических лиц и компаний, говорится в документе.

В частности, под ограничения попали российские нефтяные компании Башнефть и Славнефть и несколько ее подразделений. Также санкции охватили Туапсинский, Комсомольский и Ачинский НПЗ, а также дочерние структуры Газпрома и Лукойла, Московский физико-технический институт (МФТИ), WB Банк и банк Русский стандарт.

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В список лиц, на которых наложены санкции, вошли рэпер Тимати (Тимур Юнусов), директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный конструктор концерна Калашников Владимир Лепин, гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации Ростеха Сергей Сахненко и гендиректор холдинга Технодинамика Игорь Насенков.

Еще одной ключевой мерой стал полный запрет на работу российских криптобирж и криптосервисов в ЕС, а также запрет на предоставление услуг в сфере кибербезопасности.

Михаил Пиотровский, многолетний директор Эрмитажа и близкий соратник российского диктатора Владимира Путина, активно поддерживал войну России против Украины, указано в документе.

Юнусов, в свою очередь, поддержал оккупацию Крыма и выступил на пропагандистском митинге За мир без нацизма! За Россию! За президента, который состоялся 18 марта 2022 года на стадионе Лужники, говорится в документе.

В свою очередь Тимати участвовал в нескольких мероприятиях в оккупированном Крыму, в том числе в концерте в Симферополе, посвященном «пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией».

22 апреля послы ЕС одобрили решение о финансировании Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России.

20-й пакет санкций охватил военно-промышленный комплекс РФ. Под ограничения попали 58 компаний и связанные с ними лица, которые занимаются разработкой и производством военной продукции, в том числе беспилотников.

ЕС также включил в санкционный список 16 субъектов, базирующихся в Китае, ОАЭ, Узбекистане, Казахстане и Беларуси, которые поставляли товары двойного назначения или системы вооружения российскому ВПК.

23 апреля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европейский Союз уже начал работу над 21-м пакетом санкций против РФ.