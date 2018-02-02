Тиллерсон предупредил страны Латинской Америки о "тревожных действиях" России и Китая

Тиллерсон отправился в турне по латиноамериканским странам

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что страны Латинской Америки должны остерегаться "тревожных" действий со стороны России и Китая.

Вместо этого Тиллерсон призвал страны региона сотрудничать с США, сообщает Радио Свобода.

"Латинской Америке не нужны новые имперские государства, которые хотят только пользы для себя", - сказал госсекретарь США.

Тиллерсон добавил, что Москва "продолжает продавать оружие и военную технику недружественным режимам, которые не разделяют или не уважают демократические ценности".

Что касается Китая, который сейчас является крупнейшим торговым партнером Чили, Аргентины, Бразилии и Перу, то, по его словам, китайские предложения "всегда следуют после цены".

Несмотря на пользу от торговли, убежден госсекретарь США, "нечестная торговая политика, используемая многими китайцами, также нанесла ущерб производственным секторам этой страны, создав безработицы и снизив заработную плату для рабочих".

Он отметил, что Китай предлагает привлекательный путь развития, но на самом деле это часто связано с "краткосрочными выгодами ради долгосрочной зависимости".

В частности, он сказал, что китайские бизнес-проекты почти всегда требуют использования импортной китайской рабочей силы, крупных займов и игнорируют права человека и собственности.

2 февраля Рекс Тиллерсон отправился в турне по латиноамериканским странам, в ходе которого он посетит Перу, Аргентину, Колумбию, а также Ямайку.