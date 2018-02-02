Тиллерсон предупредил Мексику об угрозе вмешательства России в выборы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Мексику быть внимательной к возможному вмешательству России в президентские выборы в стране, которые запланированы на 1 июля, передает Reuters.

"Мы знаем, что Россия оставила отпечатки на многих выборах в мире... Я советую Мексике внимательно следить за происходящим", - сказал Тиллерсон на пресс-конференции в Мехико по итогам встречи глав МИД стран Северной Америки.

Ранее советник администрации США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что российское правительство запустило сложную кампанию по влиянию на президентские выборы в Мексике. По его словам, уже есть доказательства вмешательства России в мексиканские президентские выборы.

В июле в Мексике пойдут президентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, лидером в президентской гонке является бывший мэр Мехико Андерс Мануэль Лопес Обрадор, который руководит антикоррупционной платформой.