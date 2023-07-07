Україна подала заявку на вступ до Тихоокеанського партнерства 7 июля, 19:25 Украина подала заявку на вступление в соглашение Тихоокеанского партнерства (Фото:REUTERS/Rodrigo Garrido)

Власти Украины обратились с запросом присоединиться к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Об этом сообщили официальные лица Японии и Новой Зеландии, пишет Reuters.

Правительство Новой Зеландии, которая является основным депозитарием организации, сообщило в среду, 5 июля, о получении заявки Украины на присоединение к этому соглашению.

Видео дня

Эту информацию подтвердил министр экономики Японии Шигеюки Гото во время брифинга для журналистов. Глава японского внешнеполитического ведомства добавил, что его страна как участница этого соглашения планирует «тщательно оценить, полностью ли Украина соответствует высокому уровню соглашения» по вопросам доступа к рынкам и правил договора.

Сообщается, что члены организации планируют провести заседание для дальнейшей обработки заявки Киева на присоединение к CPTPP. Оно запланировано в новозеландском городе Окленд на субботу, 16 июля.

Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Тихоокеанском партнерстве (CPTPP) — это договор о зоне свободной торговли между 11 странами такими как Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае утвердил состав делегации, которая будет участвовать в переговорах о вступлении в соглашение в начале 2024 года. 25 апреля Великобритания присоединилась к этому пакту.

