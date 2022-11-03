Тихановская ответила, отдаст ли Лукашенко белорусским войскам приказ о нападении на Украину 3 ноября, 14:51 Светлана Тихановская (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что нападение армии Беларуси на Украину маловероятно, потому что у белорусских солдат нет антиукраинских настроений, и диктатор Александр Лукашенко об этом знает.

«Уже тогда (в феврале — ред.) было понятно, что в белорусской армии нет антиукраинских настроений. Белорусские солдаты не мотивированы идти воевать против украинцев. Более того, они прекрасно понимали, что они не опытны в военных действиях, они будут использованы как пушечное мясо», — сказала она в интервью УП.

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По ее словам, «Лукашенко понял эти настроения в армии».

«Сейчас крайне маловероятно, что такой приказ может быть отдан. Хотя под давлением, конечно, Лукашенко это может сделать», — сказала она.

Тихановская считает, что даже если Лукашенко отдаст приказ, белорусы не будут воевать, а будут сдаваться в плен или бежать сразу.

В то же время Тихановская считает, что режим диктатор Лукашенко уже официально вступил в войну против Украины.

В августе белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «не будет нападать» на Украину.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего?», — сказал он.