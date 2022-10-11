«Воюют с одним и тем же злом». Тихановская предложила Зеленскому «построить альянс с демократической Беларусью»
Светлана Тихановская (Фото:t.me/tsikhanouskaya)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому «построить альянс с демократической Беларусью».
«Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы», — сказала Тихановская.
По ее словам, украинцы и белорусы не враги.
«Украинцы и белорусы воюют с одним и тем же злом. Лукашенко и Путин — военные преступники», — сказала она в обращении, опубликованном в YouTube.
Тихановская добавила, что Лукашенко — это позор ее страны.
«Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра — неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль», — заявила оппозиционерка.
10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.
4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.
Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».