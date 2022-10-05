«Чтобы дать нам силы бороться». Тихановская попросила поддержки у Украины 5 октября, 10:22 Светлана Тихановская (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Беларусь просит поддержки украинцев.

Об этом сообщает Укринформ.

По ее словам, "без свободной Украины не будет свободной Беларуси".

«Мы не просим вас воевать вместо нас. Мы просим вашу поддержку, чтобы дать нам силы бороться», — сказала она.

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Оппозиционер добавила, что сейчас идет борьба с диктатурой, борьба за демократию и ценности.

"Просим поддержки в этом важном и нелегком отрезке нашей истории", - сказала она.

Тихановская призвала международное сообщество продолжать давление на режим Лукашенко.



4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и "призвать в районе людей, посмотреть их наличие".