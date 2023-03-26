Тихановская отреагировала на заявление Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия РФ 26 марта, 07:58 Светлана Тихановская (Фото:t.me/tsikhanouskaya)

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия нарушает Конституцию страны.

Об этом она написала в своем Twitter.

«Развертывание Россией тактического ядерного оружия в Беларуси непосредственно нарушает ее Конституцию и противоречит воле белорусского народа относительно сохранения неядерного государственного статуса, высказанного в Декларации о государственном суверенитете Беларуси в 1990 году», — говорится в сообщении.

Видео дня

По словам оппозиционерки, Россия действует как оккупационная сила, нарушая национальную безопасность и ставя Беларусь на курс столкновения с соседями и международным сообществом.

«Такое неприемлемое развитие событий, которое делает Беларусь потенциальной мишенью для превентивных ударов или ответных ударов, стало возможным из-за незаконного захвата власти нелегитимным режимом Лукашенко, который при массовой поддержке Кремля стал очагом нарушений международного права, преступлений против человечества, преступления агрессии против Украины и пения. в военных преступлениях против украинского народа», - добавила Светлана Тихановская.

25 марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

В тот же день Владимир Путин заявил, что «коллективный Запад уже начинает применять оружие с ядерным компонентом». По его словам, Россия будет вынуждена «соответствующим образом реагировать».

Минобороны Великобритании заявило, что Путин распространяет заведомо ложную информацию.