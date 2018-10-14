14 октября 2018, воскресенье

The Telegraph: Скрипаль работал со спецслужбами Швейцарии менее чем за год до своего отравления

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Сергея Скрипаля заподозрили в связях со швейцарскими спецслужбами
Фото: скриншот

Сергея Скрипаля заподозрили в связях со швейцарскими спецслужбами

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль летом 2017 года провел неделю в Швейцарии, где общался с местными спецслужбами.

Как передает УНИАН, об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на книгу журналиста ВВС Марка Урбана.

Автор не пишет, о чем конкретно с ним говорил Скрипаль, однако, по данным издания, бывший советский разведчик мог рассказать о предполагаемой российской хакерской атаке на информационные системы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

Вскоре выяснилось, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Евгеньевич Мишкин. По данным журналистов, Мишкин является военным врачом и сотрудником ГРУ.

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