The Guardian: Еще пять стран готовятся выслать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Еще пять стран могут выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля

Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва могут выслать российских дипломатов в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Собеседник издания также добавил, что европейские лидеры согласились, что необходимо серьезно отреагировать на действия России.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Кроме того, как сообщало агентство Bloomberg, британский премьер Тереза Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС выразили "неограниченную солидарность"с Великобританией. Они считают "крайне вероятным, что Россия ответственна" за покушение на Скрипаля, поскольку "другого убедительного объяснения нет".

В качестве символического жеста поддержки британских властей президенты и главы правительств стран Евросоюза также решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС готов в случае необходимости принять дополнительные меры.