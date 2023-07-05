Венгрия, Австрия, Греция. The Economist составил список «полезных идиотов» Путина в Европе 5 июля, 04:37 Часть европейских стран разными способами помогают РФ (Фото:The Economist)

Журнал The Economist составил рейтинг европейских стран, которые сейчас являются крупнейшими пособниками российского режима в Европе.



«Спектр полезных идиотов Европы — термин времен холодной войны для обозначения невольных союзников коммунизма — широк. В политике крайне правые и крайне левые партии во многом не соглашаются, но в отношении Украины эти крайние часто сходятся в требованиях немедленного „мира“, который фактически вознаградил бы российскую агрессию землей», — пишет издание.

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Наиболее очевидным союзником кремля в Европе издание называет венгерское правительство Виктора Орбана, который руководит страной с 2010 года. Эта страна критикует поддержку Украины, продолжает импорт российского газа, а также запрещает транзит оружия для ВСУ на своей территории

Также в рейтинг попала Австрия.

«Соседняя Австрия, более спокойно, но не менее выгодно, также в значительной степени отстранилась от борьбы, ссылаясь на то, что она не является членом НАТО и на свою самопровозглашенную роль моста между Востоком и Западом, предлагая незначительную помощь Украине, даже несмотря на то, что ее торговля с Россией резко возросла», — говорится в статье.

В списке также Греция, которая продолжает противостоять усилению санкций на поставки российской нефти, и Кипр, который лишь недавно из-за давления закрыл банковские счета россиян.

«Страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Турция и Сербия, даже не пытаются скрывать прибыльные „черные“ услуги, которые они оказывают России», — пишет издание.