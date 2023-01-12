Россия освободила американского ветерана, которого задержали в Калининграде в апреле — CNN

12 января, 21:32
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Тейлор Дадли (Фото:скриншот видео / CNN)

Тейлор Дадли (Фото:скриншот видео / CNN)

Страна-агрессор Россия освободила из-под стражи ветерана ВМС США Тейлора Дадли, которого задержали после пересечения границы в Калининграде.

Об этом сообщает CNN в четверг, 12 января, со ссылкой на представителя семьи бывшего военнослужащего.

Переговоры о его освобождении продолжались несколько месяцев. Как пишет CNN, в апреле 2022 года российские пограничники задержали 35-летнего Дадли после пересечения границы с Польшей в Калининграде. Он ездил в Польшу на музыкальный фестиваль и «непонятно, для чего пересекал границу».

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По данным CNN, задержание американца не получило широкой огласки, потому что его семья хотела, чтобы переговоры об освобождении были частными.

Переговорами занималась некоммерческая организация Центр глобального взаимодействия Ричардсона, основанная бывшим губернатором Нью-Мексико и дипломатом Уильямом Ричардсоном. К освобождению Дадли также причастны Госдепартамент и посольства США в Москве и Варшаве. Его освободили на границе между Россией и Польшей в пункте пропуска Багратионовск-Безледы.

8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в стране-агрессоре России по делу о «контрабанде наркотиков», обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Посредниками в переговорах об обмене выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.

США также добивались освобождения бывшего морского пехотинца Пола Уилана, которого страна-агрессор РФ задержала в 2018 году и обвиняет в «шпионаже». По данным CNN, Кремль согласен освободить Уилана только в обмен на офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненное заключение в ФРГ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Польша Россия-США CNN Калининград Освобождение пленных

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