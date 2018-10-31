Терроризируют и запугивают: Путин заявил о русофобии в Украине и странах Балтии

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине и странах Балтии идет борьба с русским языком, а права этнических русских нарушаются.
Об этом он сказал во время выступления на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает Украинская правда.
"В ход идут и русофобия, к сожалению, другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается", - сказал президент РФ.
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По словам Путина, для некоторых россиян по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии.
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