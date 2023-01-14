Кислица обратился к ООН после атаки РФ: Как быть рядом с мясником в Палате? 14 января, 23:39 Члены ООН (Фото:twitter.com/SergiyKyslytsya)

Представитель Украины в ООН подверг критике организацию за присутствие в ней страны-террориста России. Россия в очередной раз совершила массированную атаку, убив более 10 человек в Днепре.

«Как это быть рядом с мясником в Палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда разники говорят о русской церкви, благословившей русскую армию», — написал Кислица в контексте массового ракетного удара РФ 14 января.



Видео дня

Днем в субботу, 14 января, во время масштабной атаки по Украине российские оккупанты попали по жилой девятиэтажке в Днепре, убив и ранив мирных жителей. Под завалами оказались люди. Спасательные работы на месте российского преступления продолжаются.