Тереза Мэй обвинила власти Сирии и РФ в сокрытии фактов химической атаки

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Премьер-министр также вновь заявила, что решение Великобритании присоединиться к ударам по Сирии было верным

Премьер-министр также вновь заявила, что решение Великобритании присоединиться к ударам по Сирии было верным

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что руководство Сирии и России пытается скрыть факты, которые подтверждают применение химического оружия правительственными войсками в городе Дума.

Она отметила также, что кроме правительственных войск никто не мог совершить химическую атаку в Сирии, передает DW.

"Сирийский режим работает над тем, чтобы скрыть факты об атаке. И делается это при поддержке России", - заявила Мэй.

Глава правительства также назвала правильным решение присоединиться к ракетным ударам по Сирии.

"Мы это сделали не потому, что президент Трамп попросил нас. Мы это сделали, потому что верим, что это правильно, - и мы не сами", - заявила Мэй.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в данный момент нет предложений о нанесении новых ударов по территории Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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