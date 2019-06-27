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Теракты в Париже: в Германии задержали подозреваемого

Вчера, 18:58
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Mark Turner/flickr.com

Полиция задержала подозреваемого

В Германии задержали 39-летнего боснийца, подозреваемого в причастности к терактам в Париже 13 ноября 2015 года.

Об этом сообщает DW.

Мужчину арестовали в четверг, 27 июня, а задержание произошло в субботу, 20 июня в городе Бад-Дюрренберг на федеральной земле Саксония-Ангальт.

Европейский ордер на его арест был выдан бельгийской властью. На данный момент готовится экстрадиция задержанного.

Напомним, что вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Джихадисты взорвали «пояса смертников» у стадиона Стад де Франс, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии.

Другая группа (предположительно, из четырех человек, один из которых в розыске) атаковала кафе и рестораны на северо-востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале Bataclan. Жертвами терактов стали 130 человек, более 300 получили ранения.

Теги:   Теракт в Париже 13 ноября 2015 Германия Париж

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