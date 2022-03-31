Девять терактов за месяц. Как эскалация в Израиле может повлиять на проведение встречи Зеленского и Путина 31 марта, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Криминалистический эксперт израильской полиции работает на месте смертельной стрельбы на улице в Бней-Браке, близ Тель-Авива. Израиль, 29 марта 2022 года. (Фото:REUTERS/Nir Elias)

Израильский журналист Сергей Ауслендер сообщил в эфире Радио НВ, что за последний месяц в стране произошло девять терактов. По его мнению, это традиционное ежегодное обострение, но в этот раз оно имеет определенные особенности.

«За месяц, по-моему, был девятый теракт, 12 погибших. Два гражданина погибли в теракте в Бней-Браке. <...> Обострение это традиционное. Оно всегда происходит в преддверии Рамадана. Но в этот раз оно какое-то беспрецедентное. Имеет место применение террористами огнестрельного оружия, чего раньше не было», — отметил Ауслендер.

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Журналист не склонен связывать теракты с войной в Украине, но говорит, что не удивится, если эта связь присутствует.

«Израиль пытается играть роль посредника. Сейчас идет разговор о том, что переговоры между президентом [Украины Владимиром] Зеленским и [российским диктатором Владимиром] Путиным могут пройти в Иерусалиме. И если сейчас эта эскалация разовьется во что-то очень серьезное, то Иерусалим как площадка потеряет свою актуальность», — добавил он.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, встреча Зеленского с Путиным станет возможной, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Ряд стран, в частности и Израиль, предложили свою территорию для проведения встречи.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна «твердо стоит на стороне народа Украины» и сделает все возможное, чтобы закончить войну.

Но, несмотря на осуждение российского вторжения, Беннет не удовлетворил просьбу Украины о военной помощи, а страна не присоединилась к санкциям против РФ.

В то же время в Израиле заявили, что не позволят Москве использовать свою территорию для обхода экономических санкций, введенных против нее США и странами Запада.

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