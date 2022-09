Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Секунды после момента, когда захваченный террористами лайнер врезался в южную башню ВТЦ. Фото: Robert J. Fisch via Flickr

Общий план пылающей башни Всемирного торгового центра в нью-йоркском районе Манхэттен. Фото: Library of Congress

Последствия атаки на здание Пентагона, куда врезался один из захваченных террористами лайнеров. Фото: US Air Force photo / Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill

Одно из самых известных фото в первые дни после теракта: нью-йоркский пожарный зовет на подмогу еще десятерых спасателей для разбора завалов Всемирного торгового центра, 15 сентября 2001. Фото: Journalist 1st Class Preston Keres / US Navy Photo / Handout via REUTERS

Ground Zero: руины и дым на том месте, где некогда стояли башни Всемирного торгового центра. Оба снимка сделаны через две недели после теракта, 26 сентября 2001.



Фото: Chief Brandon Brewer / US Coast Guard / Handout via REUTERS

↓