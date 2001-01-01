UA / RU Трагедия 11 сентября

в 20 знаковых фото 21 год назад 11 сентября 2001 года члены террористической организации Аль-Каида захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них врезались в башни нью-йоркского Всемирного торгового центра, еще один был направлен в здание Пентагона. Пассажиры и экипаж четвертого самолета попытались перехватить управление у террористов — в итоге лайнер упал в поле в штате Пенсильвания. НВ собрал архивные фото теракта 11 сентября 2001 года. → Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Секунды после момента, когда захваченный террористами лайнер врезался в южную башню ВТЦ.



Фото: Robert J. Fisch via Flickr ↓

Другой ракурс момента, когда второй из лайнеров (175 United Airlines) врезался в Южную башню ВТЦ. На переднем плане — Бруклинский мост в Нью-Йорке.



Фото: REUTERS / Sara K. Schwittek / File Photo ↓

Пожар в Северной башне ВТЦ, которая простояла 102 минуты до разрушения: лайнер врезался в нее между 93-м и 99-м этажами.



Фото: REUTERS / Jeff Christensen ↓

Общий план пылающей башни Всемирного торгового центра в нью-йоркском районе Манхэттен.



Фото: Library of Congress ↓

Люди в окнах Северной башни ВТЦ, охваченной огнем и дымом. Сотни работников ВТЦ на верхних этажах обоих зданий оказались заблокированными из-за пожара и разрушений.



Фото: REUTERS / Jeff Christensen / File Photo ↓

Первая задокументированная жертва теракта: Мишал Джад, капеллан пожарной части Нью-Йорка.



Фото: REUTERS / Shannon Stapleton / File photo ↓

Еще одна цель атаки — Пентагон. В 9:37 утра 11 сентября пассажирский самолет, выполнявший рейс 77 American Airlines (Вашингтон — Лос-Анджелес), врезался в западное крыло Пентагона. В результате часть здания частично обрушилась, погибли 125 человек (не считая 64 человек, находившихся на борту лайнера — пассажиров, членов экипажа и пятерых террористов).



Фото: REUTERS / Larry Downing / File Photo ↓

Пожарные работают возле разрушенного здания Пентагона, 12 сентября 2001.



Фото: REUTERS / Larry Downing / File Photo ↓

Последствия атаки на здание Пентагона, куда врезался один из захваченных террористами лайнеров.



Фото: US Air Force photo / Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill ↓

Момент обрушения одной из башен ВТЦ, заснятый фотографом агентства Reuters: падающая груда обломков вздымает огромное облако пыли и строительного мусора.



Фото: REUTERS / Shannon Stapleton ↓

Обрушение второй, Северной башни Всемирного торгового центра. Снимок сделан со стороны Джерси-Сити.



Фото: REUTERS / Ray Stubblebine / File Photo ↓

↓ Обрушение второй, Северной башни Всемирного торгового центра. Снимок сделан со стороны Джерси-Сити.

Фото: REUTERS / Ray Stubblebine / File Photo Обрушение второй, Северной башни Всемирного торгового центра. Снимок сделан со стороны Джерси-Сити.



Фото: REUTERS / Ray Stubblebine / File Photo ↓

Пожарные выводят уцелевших людей из района катастрофы. После обрушения обеих башен ВТЦ часть Нижнего Манхеттена накрыло облако токсичной пыли.



Фото: REUTERS / Shannon Stapleton ↓

Уцелевший из района катастрофы. После обрушения обеих башен ВТЦ часть Нижнего Манхеттена накрыло облако токсичной пыли.



Фото: REUTERS / Shannon Stapleton ↓

Группа пожарных возле руин Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, 11 сентября 2001.



Фото: REUTERS / Shannon Stapleton ↓

Одно из самых известных фото в первые дни после теракта: нью-йоркский пожарный зовет на подмогу еще десятерых спасателей для разбора завалов Всемирного торгового центра, 15 сентября 2001.



Фото: Journalist 1st Class Preston Keres / US Navy Photo / Handout via REUTERS ↓

Пожарные, спасатели и репортеры на месте обрушения башен ВТЦ, 11 сентября 2001.



Фото: REUTERS / Stringer / File Photo ↓

Забытое здание: кроме двух башен-близнецов, 11 сентября обрушился и 7-й корпус Всемирного торгового центра (англ. 7 WTC) — на фото пожарные тушат его обломки.



Фото: REUTERS / Mike Segar / File Photo ↓

Ground Zero: руины и дым на том месте, где некогда стояли башни Всемирного торгового центра. Оба снимка сделаны через две недели после теракта, 26 сентября 2001.



Фото: Chief Brandon Brewer / US Coast Guard / Handout via REUTERS ↓

Мемориал Empty Sky (Пустое небо) в Джерси-Сити, посвященный терактам 11 сентября: две гранитных плиты, установленных параллельно, частично повторяют пропорции башен-близнецов — но обрушенных, лежащих горизонтально.



Фото: REUTERS / Gary Hershorn / File Photo ↓