«Фирменный почерк Путина». Террористические акты в Европе могут стать обыденной реальностью, россиянам тоже стоит приготовиться — Кошель 1 декабря, 14:35 Эксклюзив НВ Полиция возле Министерства обороны Испании после того, как взрывные устройства, спрятанные в конвертах, были отправлены в учреждение (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В Испании вывили уже по меньшей мере шесть пакетов со взрывчаткой. Последний был направлен в посольство США в Мадриде.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Террористические акты в Европе могут стать обыденной реальностью, предостерегает политолог Алексей Кошель.

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В эфире Радио НВ он рассказал, почему это «фирменный почерк» российского диктатора Владимира Путина и почему даже граждане РФ должны готовиться к терактам.

В первую очередь сейчас нам нужно по всем каналам (дипломатическим, пропагандистским) донести мысль до европейцев, что спокойным во время войны не может быть никто, без исключения. В тихой, спокойной Португалии, Польше, Германии, в Италии риски для мирных жителей остаются, потому что фирменный почерк государства-террориста — это возможность раскачивать ситуацию такими бесчеловечными, нехристианскими шагами, которые лежат вне морали и за пределами законов.

Сейчас многие в Европе считают, что война где-то далеко на Востоке, «она меня не коснется», «у меня горит новогодняя елка», «рождественские распродажи» и т. д. Нет, нам нужно доносить мнение и до европейских политиков, и до европейских граждан.

Нам нужно, чтобы они вспомнили, что Путин пришел к власти в декабре 1999 года, а накануне были взорваны жилые дома с мирными жителями в России. И он пришел к власти из-за смертей. Для того чтобы усилить группу ФСБ, они взорвали дома и усилили представителя этой группы на выборах наследника.

Потому это фирменный почерк Путина. Террористические акты могут стать обыденной реальностью. Я не хочу пугать. Что здесь тоже важно: гражданам России тоже приготовиться. Каширское шоссе 2 обязательно будет.

Как только Путин и его окружение увидят падение настроений… А обратите внимание, оно уже началось. Социологи говорят о том, что с конца июня по настоящее время количество сторонников войны уменьшилось вдвое. Поэтому вероятность террористических актов против своих граждан для того, чтобы поднять градус доверия (будет ли это сейчас или после рождественских праздников, неважно) — это только дело времени.

Для [россиян] ключевой тезис, который они хотят донести [терактами] — «давайте сделаем все возможное и невозможное, чтобы отмотать ситуацию назад». Это я почти дословно цитирую российских лидеров.

Если проанализировать заявления российской верхушки (не условных депутатов ЛДПР, которые могут выступать с любыми безумными заявлениями, а тех людей, которые на самом деле имеют полномочия доносить позицию Кремля), они все говорят в унисон только одно — о том, что можно вернуть ситуацию по состоянию на 23 февраля. Имеется в виду спокойно торговать, продавать газ по Северному потоку 2 (об этом уже говорят открыто), вернуться к уважению русской культуры, развивать «русский мир» и т. д.

То есть Кремль верит в то, что можно все повернуть назад и «будем жить точно так же, как жили». Поэтому сейчас он разными способами подталкивает мир к тому, чтобы решить вопрос мирных переговоров по российскому сценарию.

Теракты, имитация терактов, любые другие действия — это лишь способ [донести] мнение до европейских граждан о необходимости переговоров любой ценой. Учтите, что политики во всем мире зависимы от своих избирателей, особенно в странах с устойчивой демократией, где есть традиции. Чем больше избиратели напишут письма по электронной или обычной почте, чем быстрее будет меняться градус общественного мнения, тем быстрее будет меняться позиция политиков. Вот так они хотят по русским лекалам донести мысль: давайте все отмотаем назад и будем жить спокойно.