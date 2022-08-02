«Решающий аргумент». Цивилизованный мир должен признать РФ государством-террористом после теракта в Еленовке — Зеленский 2 августа, 22:46 Акции в Киеве после убийства военнопленных в Еленовской колонии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что страны цивилизованного мира должны признать Россию государством-террористом после массового убийства пленных украинских военных в оккупированной Еленовке.

В вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау украинских военнопленных, удерживаемых Россией.

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«В частности, это касается и российского теракта в Еленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом», — подчеркнул Зеленский.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.

В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

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