«Решающий аргумент». Цивилизованный мир должен признать РФ государством-террористом после теракта в Еленовке — Зеленский
Акции в Киеве после убийства военнопленных в Еленовской колонии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что страны цивилизованного мира должны признать Россию государством-террористом после массового убийства пленных украинских военных в оккупированной Еленовке.
В вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау украинских военнопленных, удерживаемых Россией.
«В частности, это касается и российского теракта в Еленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом», — подчеркнул Зеленский.
29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.
В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов. ООН и Красный Крест должны были гарантировать их безопасность.
Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.
В российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.
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