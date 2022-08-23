ООН создала комиссию по расследованию теракта в Еленовке 23 августа, 06:57 29 июля РФ убила пленных азовцев в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ООН создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке.

Об этом пишет CNN со ссылкой на спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика.



«У Организации Объединенных Наций есть команда по установлению фактов, которая готова расследовать нападение на украинскую тюрьму в Еленовке», — говорится в сообщении.

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Дюжаррик отметил, что комиссия пока не может заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий Украины и России.

По его словам, в команду вошли: бразильский генерал-лейтенант полиции в отставке, исландский дипломат и сотрудник полиции Нигера.

Комиссия будет устанавливать факты и будет отчитываться Генеральному секретарю ООН.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали, в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

Президент Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в российском плену находятся более 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания "Украинская правда", с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.

29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными , во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 военнослужащих полка Азов.

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