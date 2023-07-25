ООН признала, что Россия лжет о причинах гибели украинских пленных в Еленовке 25 июля, 17:36 В результате российского теракта в Еленовке погибли около 40 украинских пленных и 130 получили ранения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник, 25 июля, опроверг заявление Кремля о том, что украинские военнопленные в колонии Еленовки якобы погибли из-за удара ракетой HIMARS в конце июля 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

«Военнопленные, которые были ранены или погибли в Оленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда стала известна, а виновные в нарушениях международного права понесли ответственность», — заявил Тюрк.

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Правозащитный орган ООН, который провел обширные интервью с выжившими после трагедии украинцами и проанализировал дополнительную информацию, добавил, что инцидент «не был вызван ракетой HIMARS».

При этом в ведомстве заявили, что не установили источник взрыва, но продолжат расследование инцидента. Россия не удовлетворила запросы на доступ к частям Украины, находящимся под временным контролем России, и не предоставила удовлетворительных гарантий безопасности для посещения места, говорится в заявлении ООН.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали, в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

После теракта в минобороны страны-агрессора РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.