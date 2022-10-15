Ермак призвал нового президента Красного Креста направить миссию в Еленовку, где погибли украинские пленные 15 октября, 15:06 Ермак провел переговоры с новым президентом МККК (Фото:ОПУ)

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с новым президентом Международного комитета Красного креста Мирьяной Эггер, в ходе которых призвал направить миссию в Еленовку, где погибли украинские пленные.

Глава ОП призвал сделать для этого все возможное. Он напомнил, что в конце июля в результате теракта РФ были убиты более 50 защитников Украины. По словам Ермака, Украина со своей стороны готово всячески способствовать такой миссии.

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Он также подчеркнул, что сегодня ситуация с нарушением прав человека на оккупированных территориях Украины такова, какой Европа и мир не видели на протяжении десятилетий. Это касается, в частности, обращения с пленными украинскими военными и гражданскими в местах их содержания.

Ермак выразил убеждение, что 17 октября представители Красного Креста должны прибыть на линию разграничения на востоке Украины.

В свою очередь Эггер сделала акцент на важности того, чтобы сотрудники МККК имели доступ к военнопленным, в частности в Еленовке.

«Это — мой приоритет. И мы будем требовать получения доступа», — резюмировала она.

13 октября Киев призвал членов МККК направить миссию в Еленовку.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории в Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.