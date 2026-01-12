После захвата пяти нефтяных танкеров и предупреждений о новых действиях со стороны США судна «теневого флота», которые перевозят подсанкционную нефть, быстро поднимают новый флаг — российский.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), указывая, что танкеры рассчитывают на то, что, действуя под флагом страны с сильным военно-морским флотом, им удастся обойти блокаду США относительно венесуэльской нефти и не быть перехваченными береговой охраной.

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«Похоже, это не работает», — констатирует WSJ.

По данным американских чиновников, на днях военные США захватили уже пятое судно и продолжают отслеживать другие.

Согласно данным Lloyd’s List Intelligence, только за последние две недели не менее 15 танкеров, участвующих в перевозке подсанкционной нефти, сменили флаг на российский.

В публикации также приводится комментарий Ричарда Мида, главного редактора судоходного издания Lloyd’s List который пояснил, что поднятие российского флага — это попытка защитить «теневой флот» от преследования США.

«Это, безусловно, может стать очагом напряженности между Вашингтоном и Москвой», — цитирует WSJ Мида.

По данным аналитического агентства S&P Global Market Intelligence, за последние три месяца 2025 года 25 танкеров сменили флаг на российский. 18 из них сделали это в декабре, причем 16 судов находятся под санкциями Великобритании или США. Насколько законны такие изменения в середине рейса с точки зрения международного морского права остается неясной, уточнили в S&P.

Смена флагов знаменует очередной этап в эволюции флота танкеров, которые перевозят нефть из Венесуэлы, Ирана и России, констатирует WSJ. Операторы этих судов пытаются скрыть происхождение груза и избежать поимки. Эта тактика включает в себя изменение названий судов, а также фальсификация координат.

По словам руководителей судоходных компаний и юристов, тот, кто контролирует танкеры, которые недавно перешли под российский флаг, надеялся, что Соединенные Штаты не станут обращать внимания на суда, которые Москва считает своими, пишет WSJ.

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и почти две недели убегал от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

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1 января 2026 года журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.

9 января посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что на борту задержанного США танкера находятся 17 членов экипажа с украинскимгражданством.