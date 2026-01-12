За две недели 15 танкеров «теневого флота» сменили флаг на российский, но эта стратегия, похоже, не работает — WSJ

12 января, 15:57
Google Читайте NV в Google
Танкер Marinera (бывший Bella 1) 7 января 2026 года (Фото: US EUROPEAN COMMAND via X/Handout via REUTERS)

Танкер Marinera (бывший Bella 1) 7 января 2026 года (Фото: US EUROPEAN COMMAND via X/Handout via REUTERS)

После захвата пяти нефтяных танкеров и предупреждений о новых действиях со стороны США судна «теневого флота», которые перевозят подсанкционную нефть, быстро поднимают новый флаг — российский.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ), указывая, что танкеры рассчитывают на то, что, действуя под флагом страны с сильным военно-морским флотом, им удастся обойти блокаду США относительно венесуэльской нефти и не быть перехваченными береговой охраной.

Реклама

«Похоже, это не работает», — констатирует WSJ.

По данным американских чиновников, на днях военные США захватили уже пятое судно и продолжают отслеживать другие.

Читайте также:
Год для Путина начался неудачно, 2026-й может стать для него еще хуже, чем предыдущий — WSJ

Согласно данным Lloyd’s List Intelligence, только за последние две недели не менее 15 танкеров, участвующих в перевозке подсанкционной нефти, сменили флаг на российский.

В публикации также приводится комментарий Ричарда Мида, главного редактора судоходного издания Lloyd’s List который пояснил, что поднятие российского флага — это попытка защитить «теневой флот» от преследования США.

«Это, безусловно, может стать очагом напряженности между Вашингтоном и Москвой», — цитирует WSJ Мида.

По данным аналитического агентства S&P Global Market Intelligence, за последние три месяца 2025 года 25 танкеров сменили флаг на российский. 18 из них сделали это в декабре, причем 16 судов находятся под санкциями Великобритании или США. Насколько законны такие изменения в середине рейса с точки зрения международного морского права остается неясной, уточнили в S&P.

Смена флагов знаменует очередной этап в эволюции флота танкеров, которые перевозят нефть из Венесуэлы, Ирана и России, констатирует WSJ. Операторы этих судов пытаются скрыть происхождение груза и избежать поимки. Эта тактика включает в себя изменение названий судов, а также фальсификация координат.

По словам руководителей судоходных компаний и юристов, тот, кто контролирует танкеры, которые недавно перешли под российский флаг, надеялся, что Соединенные Штаты не станут обращать внимания на суда, которые Москва считает своими, пишет WSJ.

Читайте также:
Береговая охрана США показала кадры преследования танкера Marinera, шедшего под российским флагом — видео

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и почти две недели убегал от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января 2026 года журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.

7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

Впоследствии Министерство транспорта РФ отреагировало на захват нефтяного танкера Marinera. В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что американцы «не имели права» задерживать судно.

9 января посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что на борту задержанного США танкера находятся 17 членов экипажа с украинскимгражданством.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Нефть теневой флот Танкер США Санкции США

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies