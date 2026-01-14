Британия рассматривает использование нефти из теневого флота России для финансирования Украины — The Times
Британия рассматривает изъятую нефть РФ для помощи Украине (Фото: REUTERS/Tatiana Meel)
Великобритания рассматривает возможность использовать нефть, изъятую из российских танкеров теневого флота, для финансирования Украины.
Об этом во вторник, 13 января, пишет The Times.
По данным собеседника издания из правительства, такой шаг позволил бы одновременно лишить Москву незаконных доходов от экспорта нефти и использовать полученные средства для помощи Украине, хотя практическая реализация этой идеи пока остается под вопросом.
«Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину — мы не только лишим ее незаконных военных доходов, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины», — отметил источник.
The Times ранее сообщало, что Британия готовит спецподразделения к штурму судов российского теневого флота в рамках усиления давления на экономику РФ, в частности сотен незаконных нефтяных танкеров.
Под санкции уже попали суда Spring Fortune и Range Vale, которые в среду, 14 января, в полдень должны пройти через Ла-Манш.
Издание отмечает, что оба нефтяных танкера движутся под фальшивыми флагами — Камеруна и Зимбабве, что делает их потенциальными целями для действий британских спецподразделений в рамках закона о санкциях и борьбе с отмыванием средств.
Судно Spring Fortune Великобритания внесла в санкционный список в мае прошлого года за деятельность, направленную на дестабилизацию Украины или в интересах российских властей. Ранее оно неоднократно меняло названия и флаги разных стран (Греции, Маршалловых островов, Мальты и Панамы), добавили в The Times.
Там подчеркнули, что танкер Range Vale, вывозящий российскую нефть из портов в Балтийском море, в 2024 году попал под санкции Британии и связан с оператором теневого флота из ОАЭ.
30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу ипочти две недели убегал от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.
1 января 2026 года журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.
7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.