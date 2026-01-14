Об этом во вторник, 13 января, пишет The Times.

По данным собеседника издания из правительства, такой шаг позволил бы одновременно лишить Москву незаконных доходов от экспорта нефти и использовать полученные средства для помощи Украине, хотя практическая реализация этой идеи пока остается под вопросом.

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«Это будет иметь двойное влияние на российскую военную машину — мы не только лишим ее незаконных военных доходов, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины», — отметил источник.

The Times ранее сообщало, что Британия готовит спецподразделения к штурму судов российского теневого флота в рамках усиления давления на экономику РФ, в частности сотен незаконных нефтяных танкеров.

Под санкции уже попали суда Spring Fortune и Range Vale, которые в среду, 14 января, в полдень должны пройти через Ла-Манш.

Издание отмечает, что оба нефтяных танкера движутся под фальшивыми флагами — Камеруна и Зимбабве, что делает их потенциальными целями для действий британских спецподразделений в рамках закона о санкциях и борьбе с отмыванием средств.

Судно Spring Fortune Великобритания внесла в санкционный список в мае прошлого года за деятельность, направленную на дестабилизацию Украины или в интересах российских властей. Ранее оно неоднократно меняло названия и флаги разных стран (Греции, Маршалловых островов, Мальты и Панамы), добавили в The Times.

Там подчеркнули, что танкер Range Vale, вывозящий российскую нефть из портов в Балтийском море, в 2024 году попал под санкции Британии и связан с оператором теневого флота из ОАЭ.

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу ипочти две недели убегал от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января 2026 года журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

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7 января США захватили нефтяной танкер Marinera. Судно преследовали более двух недель через Атлантику.

