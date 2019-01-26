Темная сторона Кремля. Хакеры собрали 175 Гб данных о войне на Донбассе и связях российской власти с РПЦ
Хакеры из группы Distributed Denial of Secrets обнародовали 175 ГБ информации из России, которая была получена путем хакерских взломов и утечек данных, пишет The New York Times.
По данным издания, материалы уже были опубликованы ранее в России, Украина и других странах. Однако на этот раз поражают объемы собранной информации – 175 гигабайт.
В коллекции хакеров содержится информация, которая проливает свет на войну на Донбассе, роль Москвы в агрессии, а также на связи Русской православной церкви с Кремлем.
"Мы пытались собрать и распространить имеющиеся материалы по недостаточно исследованной теме: российские правящие круги, их взаимосвязи и сферы влияния", - пояснила журналистка Эмма Бест, которая принимала участие в создании DDoSecrets website.
Архив, который попал в свободный доступ, получил название Темная сторона Кремля. Он включает сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и боевиков в Украине.
Кроме того, архив содержит документы МВД России, которые WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.
Отмечается, сервис DDoSecrets website построен по аналогии с WikiLeaks. Он приглашает хакеров и активистов к сотрудничеству и предлагает передавать и распространять секретные документы.
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