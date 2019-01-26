Темная сторона Кремля. Хакеры собрали 175 Гб данных о войне на Донбассе и связях российской власти с РПЦ Сегодня, 20:48 1889 Цей матеріал також доступний українською EPA Хакеры собрали внушительный объем данных EPA

Хакеры из группы Distributed Denial of Secrets обнародовали 175 ГБ информации из России, которая была получена путем хакерских взломов и утечек данных, пишет The New York Times.

По данным издания, материалы уже были опубликованы ранее в России, Украина и других странах. Однако на этот раз поражают объемы собранной информации – 175 гигабайт.

В коллекции хакеров содержится информация, которая проливает свет на войну на Донбассе, роль Москвы в агрессии, а также на связи Русской православной церкви с Кремлем.

"Мы пытались собрать и распространить имеющиеся материалы по недостаточно исследованной теме: российские правящие круги, их взаимосвязи и сферы влияния", - пояснила журналистка Эмма Бест, которая принимала участие в создании DDoSecrets website.

Архив, который попал в свободный доступ, получил название Темная сторона Кремля. Он включает сотни тысяч сообщений и файлов российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и боевиков в Украине.

Кроме того, архив содержит документы МВД России, которые WikiLeaks отказался публиковать в 2016 году.

Отмечается, сервис DDoSecrets website построен по аналогии с WikiLeaks. Он приглашает хакеров и активистов к сотрудничеству и предлагает передавать и распространять секретные документы.

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