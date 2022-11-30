Китайский государственный телеканал назвал Брянскую область РФ «народной республикой»
Китайский государственный телеканал назвал Брянскую область РФ «народной республикой» (Фото:Rustem Nasybullin/www.flickr.com)
В среду, 30 ноября китайский государственный телеканал CGTN назвал Брянскую область РФ «народной республикой».
В сообщении телеканала в Twitter было сказано, что «пожар в Брянской народной республике произошел из-за попадания неустановленного боеприпаса».
Однако позже твит был удален.
CGTN — это государственный англоязычный новостной канал, базирующийся в Пекине.
Брянская область на юге граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.