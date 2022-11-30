Китайский государственный телеканал назвал Брянскую область РФ «народной республикой»

30 ноября, 13:37
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Китайский государственный телеканал назвал Брянскую область РФ «народной республикой» (Фото:Rustem Nasybullin/www.flickr.com)

Китайский государственный телеканал назвал Брянскую область РФ «народной республикой» (Фото:Rustem Nasybullin/www.flickr.com)

В среду, 30 ноября китайский государственный телеканал CGTN назвал Брянскую область РФ «народной республикой».

В сообщении телеканала в Twitter было сказано, что «пожар в Брянской народной республике произошел из-за попадания неустановленного боеприпаса».

Однако позже твит был удален.

Видео дня

CGTN — это государственный англоязычный новостной канал, базирующийся в Пекине.

CGTN
Фото: CGTN

Брянская область на юге граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=mbTDGo8cIgM&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Китай Телевизор Брянская область

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