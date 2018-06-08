Telegraph: Трамп отказался от переговоров с премьером Британии из-за ее "учительского тона"

Президент США Дональд Трамп отказался от проведения переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G7 в Канаде, сообщает Telegraph cо ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп устал от "учительского тона" Мэй.

Отмечается, что Трамп не доволен тем, как Мэй ведет телефонные переговоры, поскольку она быстро переходит к деталям в обсуждении политических вопросов, вместо того чтобы говорить в более общем ключе.

Американский лидер раздражен тем, что Мэй часто выдвигает требования, что ему кажется злоупотреблением особым статусом американско-британских отношений.

В частных беседах Трамп жаловался на то, как Мэй его одергивает на людях, когда он нарушает общепринятые правила, сообщил один из друзей Трампа.

Бывший сотрудник Белого дома, который присутствовал на встречах Мэй и Трампа, подтвердил, что у лидеров - "ледяные отношения".

Саммит G7 в Квебеке пройдет 8 и 9 июня.