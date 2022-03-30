Телефонные переговоры между Байденом и Зеленский начались — журналист 30 марта, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:ОП)

Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент NBC News Питер Александр в Twitter.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Ранее СМИ сообщали, что звонок запланирован на 17:45 по Киеву. Президенты должны обсудить «поддержку Украины перед лицом российской агрессии».

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