Телефонные переговоры между Байденом и Зеленский начались — журналист
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото:ОП)
Президент США Джо Байден начал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент NBC News Питер Александр в Twitter.
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Ранее СМИ сообщали, что звонок запланирован на 17:45 по Киеву. Президенты должны обсудить «поддержку Украины перед лицом российской агрессии».
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